Presidente do Gil Vicente confirma saída de Samuel Lino

O presidente do Gil Vicente confirma que Samuel Lino deixará o Gil Vicente no final da temporada. Sem confirmar o destino, que será o Atlético de Madrid, Francisco Dias antecipa a despedida do jogador brasileiro.

"O Samuel Lino na próxima época, em princípio, não será jogador do Gil Vicente. Só tenho de lhe agradecer pela grande ajuda que tem dado ao clube e desejar-lhe muita sorte no futuro", disse o dirigente, após a cerimónia de lançamento da primeira pedra da nova sede da Liga Portugal, no Porto.