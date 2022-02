Nova sede é "mais um passo na consolidação da Liga Portugal"

Pedro Proença diz que a construção de uma nova sede da Liga é "mais um passo no projeto de consolidação" do organismo que gere o futebol profissional em Portugal. Em declarações à SportTV, pouco antes do lançamento da primeira pedra da obra, na cidade do Porto, o presidente da Liga destacou o novo horizonte em aberto, com a infraestrutura que tem conclusão de obra prevista para janeiro de 2023.

"É uma aposta clara nos processos de investigação e formação. É uma aposta na formação das pessoas que trabalham connosco", detalha. Com a centralização dos direitos televisivos prevista para 2027, Proença explica que este novo edifício, com sete andares, servirá também as necessidade da Liga "para dar resposta, ao nível dos conteúdos" que será necessário produzir.

"Está é a visão da direção da Liga que há sete anos assumiu esta responsabilidade. Primeiro objetivo era centralização dos direitos televisivos e o segundo era ter um edifício para responder às necessidades do futebol profissional", acrescenta.

Proença recorda que "o futebol profissional é uma marca que representa 0,3% do PIB" e a nova sede servirá também para "refletir sobre o futuro". Houve a possibilidade de uma transferência do edifício para outra cidade, mas o a sede da Liga continua no Porto, apesar de, sublinha Proença, ser uma "marca transversal a todo o território".

A sede da Liga será construída na Rua Padre Diamentino Gomes, em Ramalade, e corresponde a um investimento de 18 milhões de euros. Esta terça-feira foi lançada a primeira pedra de uma obra que tem conclusão prevista para janeiro de 2023.