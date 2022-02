Clube brasileiros atentos a Ricardo Soares

Com Luís Castro a caminho do Botafogo, e com Paulo Sousa instalado no Flamengo, é a vez de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, surgir como possibilidade para Santos e Corinthians.

A imprensa brasileira informa que ambos os clubes têm Ricardo Soares referenciado. O Santos está sem treinador, após a saída de Fábio Carille, e o Corinthians ainda procura sucessor para Sylvinho.

O treinador, de 47 anos, tem contrato com o Gil até 2023 e está a realizar uma época acima das expectativas, com o clube no 5.º lugar da I Liga, em zona de apuramento para as competições europeias.