Braga confirma buscas após denúncia anónima sem "fundamento nem credibilidade"

O Sporting de Braga confirma a realização de buscas nas suas instalações, esta segunda-feira, porém, garante que a investigação se baseia em denúncias sem fundamento ou credibilidade.

Em comunicado no site oficial, o clube minhoto confirma que recebeu no seu estádio elementos da Polícia Judiciária (PJ), que solicitaram acesso a documentação, no sequência de uma denúncia anónima.

"Apesar de entender, de forma veemente, que estas denúncias não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade, o SC Braga prestou toda a informação requerida, conforme a postura altamente colaborante que sempre teve perante as autoridades", pode ler-se na nota.



Os bracarenses sublinham, ainda, que estarão "sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária" e adiantam que nem clube, nem SAD nem nenhum dos seus responsáveis foram constituídos arguidos no âmbito destas diligências.