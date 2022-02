Barroso perspetiva grande noite europeia do Sporting de Braga

Barroso acredita que o Sporting de Braga vai dar a volta à eliminatória com o Sheriff Tiraspol e estará nos oitavos de final da Liga Europa. Os moldavos venceram o jogo da 1.ª mão, por 2-0, mas o antigo capitão dos minhotos considera que a equipa portuguesa tem argumentos para virar o resultado.

"Vai ser uma grande noite europeia para o Sporting de Braga e a equipa vai passar à próxima fase da Liga Europa. Acredito que o Braga é mais forte do que este adversário e que, apesar do resultado do primeiro jogo, vai conseguir a qualificação. Com a ajuda dos seus adeptos, isso irá acontecer", refere, em entrevista à Renascença, alinhado com Carlos Carvalhal, que logo após o jogo em Tiraspol disse ter toda a confiança na reviravolta.

Erros individuais na origem da derrota na Moldávia

Para ter sucesso no jogo de quinta-feira, Barroso diz que é essencial o Sporting de Braga não cometer erros semelhantes aos do jogo da 1.ª mão, que, na sua opinião, custaram a derrota à equipa.