Benfica B vence e iguala Casa Pia na liderança da II Liga

O Benfica B voltou a igualar o Casa Pia na liderança da II Liga, esta segunda-feira, com uma vitória, por 3-0, na receção ao Farense.

Henrique Pereira, aos 23 minutos, Fabinho, aos 47, e Henrique Araújo, aos 79, apontaram os golos da formação encarnada no Seixal.

O Benfica B regressa ao segundo lugar, com 46 pontos, os mesmos do líder, o Casa Pia. O Farense está no 14.º lugar, com 24 pontos.

No outro jogo do dia, Estrela da Amadora e Varzim empataram sem golos.

O nulo deixa os amadorenses no décimo lugar, com 30 pontos, e os poveiros em penúltimo, em zona de despromoção, com 15. A primeira equipa acima da linha de água tem nove pontos de vantagem.