Nota 2 para Hélder Malheiro. "Absoluto desacordo com expulsão"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu nota 2 a Hélder Malheiro, juiz do Sporting 3-0 Estoril, da jornada 23 do campeonato.

O jogo ficou marcado pelo cartão vermelho a Raul Silva, do Estoril, aos 62 minutos, após consulta das imagens do videoárbitro no relvado.

"Absoluto desacordo para com a expulsão de Raul Silva, que apenas jogou futebol", declarou o especialista em arbitragem da Renascença.

Faltou aplicar a lei da vantagem

Na primeira parte, Paulo Pereira só tinha criticado a não aplicação da lei na vantagem em dois lances, um para o Sporting e outro para o Estoril:

"Aos 14 minutos, no lance com Geraldes, Feddal faz falta. O Estoril seguia em clara vantagem e Hélder Malheiro acabou por interromper. Aos 45 minutos, houve falta de Ferraresi sobre Porro e Paulinho estava na área com a bola controlada na área, mas Hélder Malheiro acabou por interromper. O ideal seria que as jogadas tivessem continuado."

De resto, tinha dado nota positiva ao árbitro nas demais jogadas, nomeadamente, duas possíveis grandes penalidades, uma em cada área.

"Aos nove, minutos numa jogada dentro da área do Sporting entre Xavier e Gonçalo Inácio, o jogador do Estoril já vem em queda e dificilmente poderia jogar a bola. Há mão nas costas, mas não me parece haver motivo para assinalar grande penalidade", ajuizou.

"Aos 36 minutos, dois ou três jogadores do Sporting protestaram eventual mão de Joãozinho. Não consigo perceber o que viram, porque o remate foi contra o corpo do defensor e nunca houve contacto com o braço", sentenciou, sobre o segundo lance em causa, o VAR Bola Branca.