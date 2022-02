Nota 1 para Luís Godinho. “Falta é dentro da área, mas antes há falta de Matheus sobre Fábio Cardoso”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 1 a Luís Godinho, árbitro do Moreirense – FC Porto.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Luís Godinho “perdeu-se no seu próprio critério” e esteve “disciplinarmente muito mal”, apesar de “tecnicamente razoável”.

Em relação à primeira parte houve muitas incidências e “não foi um jogo fácil de apitar”.

Por exemplo, foi desajustado o cartão amarelo a Artur Jorge. Depois Evanilson cai, mas não há motivo para penálti e Matheus Silva joga com o braço, mas sem motivo para falta.

Em relação ao lance mais contestado pelo Moreirense, Paulo Pereira começa por dizer que “a falta [sobre Yan] é dentro da área do FC Porto”, mas antes “há falta de Matheus que troca os pés a Fábio Cardoso”.

Ainda no primeiro tempo há um cotovelo de Mbemba, em lance com Rafael Martins, mas não há razões para falta.

Já na segunda parte, começa com um amarelo mal mostrado a Matheus Silva. Minutos depois, Fábio Cardoso atingiu André Luis e aí o árbitro não exibiu o cartão. Teria de mostrar, se mostrou a Matheus, minutos antes.

Por outro lado, foram bem mostrados os dois amarelos ao médio dos dragões Grujic e, por isso, o sérvio é bem expulso. Mal expulso é o defesa do Moreirense Steven Vitória, que não faz falta para amarelo no primeiro lance. Depois, protesta e o segundo já é justo, mas “o primeiro amarelo é mal mostrado”.

No final, o treinador do Moreirense Ricardo Sá Pinto e o técnico de guarda-redes do FC Porto, Diamantino Figueiredo, são expulsos, após confusão no final da partida.

Assim, nota 1 para Luís Godinho, especialmente por dificuldades nas questões disciplinares.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Moreirense, por 1-0, com golo de Evanilson.