Moreirense. “É uma tremenda injustiça não sairmos daqui com pontos”

O treinador adjunto do Moreirense considera que a sua equipa fez uma boa exibição contra o FC Porto e deixou críticas à arbitragem.

Rui Mota falou na “flash interview”, após a expulsão de Ricardo Sá Pinto no final da partida.

"Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa. Independentemente disso tivemos duas ou três ocasiões para fazer o empate. Há um penálti claro a acabar a primeira parte, um lance que condiciona. Podíamos ir empatados para o intervalo. FC Porto entrou forte, mas fomos organizados. Fomos estando equilibrados, tentar desequilibrar o FC Porto e soubemos reagir, estar compactos”, começou por dizer.

Depois, os comentários sobre a arbitragem de Luís Godinho: “Não compreendemos como o penálti não é marcado. Jogo após jogo vemos erros constantes a aparecer e parece que só os jogadores e treinadores é que estão mal”.

“No segundo tempo tentamos reagir e não temos mais reação porque há a expulsão. Íamos lançar dois jogadores, mas há a expulsão inacreditável do Steven [Vitória], que nem sequer falta faz. Pergunta ao árbitro o porquê do amarelo e vê o segundo amarelo. É normal questionar, somos pessoas. O árbitro expulsou-o por perguntar o porquê. Percebo que não seja fácil para os árbitros, mas têm de fazer a sua análise. Íamos passar a ser mais ofensivos, mas ficámos sem um defesa. É uma tremenda injustiça não sairmos daqui com pontos", acrescentou.

O Moreirense perdeu 1-0 diante do FC Porto em partida da jornada 23 da I Liga.