Bruno Pinheiro admite que a expulsão tirou o Estoril da luta

O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, admite que a expulsão de Raul Silva matou o jogo com o Sporting, que os canarinhos perderam por 3-0.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, Bruno Pinheiro salientou que o Estoril estava a discutir o jogo e a ser competitivo "enquanto esteve 11 para 11". Aos 62 minutos, tudo mudou.

"Viemos na segunda parte com muita vontade de arrancar pontos e, no nosso melhor momento, em que estávamos a pressionar mais e a empurrar mais o Sporting, sofremos a expulsão. A partir desse momento, o jogo ficou fechado. Se com 11 era difícil, com dez ficou muito mais difícil", assumiu.

Bruno Pinheiro assinalou que os jogos com os grandes "são sempre extremamente difíceis" e que, para se ganhar, é preciso ser quase perfeito e esperar que. adversário tenha um mau dia. O que "matou" o Estoril, em Alvalade, até nem foi o 1-0, mas sim, reiterou, a expulsão.

"O golo não nos abalou, pelo contrário, motivou-nos ainda mais. A partir daí, com 1-0, fomos, se calhar, muito precipitados na forma como tentámos fazer o empate com dez. Acabámos por sofrer dois golos muito rápidos", lamentou.



Sétimo lugar e luta em todos os jogos



A tranquilidade "não existe", porque a diferença pontual entre as equipas é curta. Contudo, o sétimo lugar tem assentado bem ao Estoril.

"Temos conseguido manter-nos no sétimo lugar. Vai ser difícil, mas temos muita vontade. No mercado de inverno conseguimos trazer jogadores com outras valências e acho que vamos fazer uma segunda volta equilibrada e interessante. Os pontos estão cada vez mais difíceis, mas podem contar com o Estoril para todos os jogos", afiançou Bruno Pinheiro.