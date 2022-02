Gil Vicente ganha à Belenenses SAD e aperta Braga

O Gil Vicente venceu a Belenenses SAD, por 2-0, em partida da jornada 23 da I Liga.

A equipa de Barcelos continua a brilhar no campeonato e este sábado derrotou o lanterna vermelha, com golos de Calero e Elder Santana.

Com este triunfo, os comandados de Ricardo Soares – que não perdem há oito jogos - chegam aos 40 pontos, no quinto lugar, e a um ponto apenas do Sp. Braga.

Já a Belenenses SAD mantém-se no último lugar da liga, com apenas 15 pontos.

Veja o resumo da partida: