O Casa Pia venceu o Nacional, por 1-0, em partida da jornada 23 da II Liga.

O único golo da partida entre candidatos à subida foi apontado por Vasco Fernandes, de cabeça, após um canto.

Com este triunfo, o Casa Pia consolida a liderança no campeonato, com 46 pontos. Já os insulares mantêm os 36 pontos, no sexto lugar.

Nota ainda para o facto de o técnico dos “gansos”, Filipe Martins, estar hospitalizado desde a última quinta-feira.