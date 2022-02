Carvalhal. Braga vai “lutar pelos três pontos” contra Tondela

O treinador do Sp. Braga acredita que a equipa vai dar uma boa resposta contra o Tondela, apesar da derrota contra o Sheriff na Liga Europa e do cansaço dos jogadores.

“Não ficamos satisfeitos com o jogo, nem com o resultado e por isso esperamos uma reação. Agora, voltamos à competição interna e não adianta muito falar na proximidade entre jogos, na viagem e no desgaste acumulado. Os treinadores têm de arranjar soluções para os problemas. Para este jogo vão avançar os jogadores que estarão nas melhores condições e teremos uma equipa competitiva para lutar pelos três pontos, frente a um Tondela que joga bem e que vai apostar no ritmo, percebendo que a nossa equipa pode estar cansada”, referiu Carlos Carvalhal.

O Gil Vicente já venceu nesta jornada. Carvalhal desvaloriza a aproximação da equipa de Barcelos ao quarto lugar dos arsenalistas.

“Só olhamos para nós e gostamos mais de olhar para cima do que para baixo. O importante é estar focado, muito focado no nosso jogo e conseguir três pontos”, acrescentou.