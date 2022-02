Arouca respira, Vitória vê lenços brancos

O Arouca venceu o Vitória em Guimarães, por 3-1, em partida da jornada 23, e saiu, pelo menos provisoriamente, dos lugares de despromoção da I Liga.

Os golos dos arouquenses foram apontados por João Basso, Antony e Bukia, todos na primeira parte.

Pelos donos da casa ainda empatou Oscar Estupiñán.

Com este triunfo, o Arouca subiu provisoriamente do 17.º para o 14.º lugar, com 21 pontos. Já o Vitória Guimarães é sexto, com 30, mas já a 10 do Gil Vicente.

A partida terminou com assobios e alguns lenços brancos para Pepa e os seus jogadores.

Veja o resumo da partida: