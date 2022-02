Reunião da Liga. “Passa para os clubes a gestão da situação de saúde”

João Pedro Mendonça, médico do CD Nacional e presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol, diz que a gestão da infetados com Covid-19 passa a ser feita pelos departamentos médicos dos clubes, que têm autonomia para “lidar com o que aparecer”.

A Liga Portugal chamou os médicos dos clubes para uma análise conjunta da evolução pandémica no futebol e a necessidade de adequar o Plano Específico de Retoma para o Futebol Profissional, na sequência do alívio de medidas em relação à Covid-19.

Liga e médicos acordaram ajustes ao protocolo existente no combate à pandemia, nomeadamente nas regras sanitárias gerais para as equipas. João Pedro Mendonça, assinala o “regresso do futebol à normalidade”, destacando o “trabalho exemplar” da Liga Portugal, que deu “o exemplo à sociedade”.

“Não vai ser necessário confinamento para pessoas que tiveram contactos de risco, que está vacinado com o reforço já não precisa de fazer teste e apenas vão ser isolados e tratados os sintomáticos. Fundamentalmente, passou para os departamentos médicos dos clubes a gestão desta situação de saúde, já não é necessário pensar nos delegados de saúde”, explica, em entrevista à Renascença.

Quanto a prazos para o alívio das medidas, João Pedro Mendonça diz que “neste momento isto já está em vigor”, ou seja, já são os médicos de cada clube os responsáveis por toda a gestão do cenário Covid-19 e apenas quem “não tem a dose de reforço” tem de fazer testes.

Quanto ao público nas competições, o alívio de medidas será implementado após a publicação por parte da DGS e Ministério da Saúde, depois do Conselho de Ministros ter decretado o fim da exigência de teste negativo para acesso a grandes eventos e recintos desportivos.

João Pedro Mendonça está de acordo com esta decisão, que “já defende há algum tempo”. Esta decisão era “espectável” e corresponde ao “caminho certo” para quem não tem sintomas.

“Isto tem de ser tratado e lidado como outra doença, que deve ser tratada sintomaticamente, é a minha opinião. Esta decisão era perfeitamente espectável e é a tomada de posição mais correta”, admite.

João Pedro Mendonça, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol e médico do Nacional da Madeira, participou na reunião dos médicos dos clubes com a Liga. O encontrou contou também com a presença de Filipe Froes, pneumologista, consultor da Liga e Coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19.