Veríssimo e a confusão no clássico. "Aquela não é a melhor forma de promover a nossa Liga"

Nélson Veríssimo concorda que os confrontos no final do FC Porto-Sporting devem levar a uma reflexão de todos no e em torno do futebol.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do Benfica admitiu que se assistiu no Dragão a "um jogo muito interessante". Quanto ao que se passou no final, apelou, tal como os treinadores de Sporting e FC Porto, a uma "reflexão envolvendo todos os agentes do futebol".

"Já se falou muito, as pessoas diretamente envolvidas já deram a sua opinião relativamente às questões de reflexão que todos devem fazer. Concordo plenamente. Temos de promover os nossos jogos e a nossa Liga lá fora e aquela não é a melhor maneira de o fazer", vincou Veríssimo.

No trilho de Rúben Amorim e Sérgio Conceição



Rúben Amorim, técnico do Sporting, foi o primeiro a falar da necessidade de reflexão geral- não só de treinadores, jogadores e dirigentes, mas também pela forma como se vê o futebol em Portugal.



"Toda a gente tem de mudar. Eu tenho, se calhar, de melhorar e os jogadores também, mas não só. Também há muita gente à volta do futebol que tem de melhorar muito", declarou, na segunda-feira.



Declarações com que concordou o treinador do Porto, Sérgio Conceição, que pediu "uma investigação rigorosa e isenta" aos dois clubes.

"O Rúben tem toda a razão: temos todos de melhorar, principalmente quem não está naquela ficha de jogo", acrescentou, na quarta-feira.