Treinador do Gil Vicente foi o melhor da I Liga em janeiro

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, venceu o prémio Vítor Oliveira para melhor treinador da I Liga em janeiro.

Soares recebeu 39,47% dos votos dos seus pares. Bateu Sérgio Conceição (35,53%), do FC Porto, e Vasco Seabra (5,92%), do Marítimo.

O Gil Vicente tem sido a grande sensação do campeonato. Sob o comando de Ricardo Soares, encontra-se destacado no quinto lugar, o último de acesso à Europa, apenas atrás dos três grandes e do Braga. Em janeiro, derrotou Vitória e Portimonense e empatou com o Boavista.

O prémio para melhor treinador do mês tem o nome de Vítor Oliveira desde a morte do antigo treinador de Gil Vicente, Portimonense, Paços de Ferreira, entre outros, aos 67 anos, a 28 de novembro de 2020.