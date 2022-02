"Isto não está fechado". Carvalhal acredita que o Braga vai continuar na Liga Europa

Carlos Carvalhal está plenamente convicto de que o Sporting de Braga vai conseguir o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. A equipa perdeu, por 2-0, na Moldávia, com o Sheriff Tiraspol, na 1.ª mão do "play-off", mas toda a comitiva minhota saiu do jogo com a ideia de que é possível dar a volta à situação.

"Isto não está fechado. Acho que temos competência para dar a volta. Quinta-feira vamos ter uma noite à Braga. Com os nossos adeptos acreditamos que podemos passar", declara o treinador, em declarações à SportTV.

Carvalhal diz que o resultado com o Sheriff "é extremamente ingrato". "Fomos melhores e tudo aconteceu ao contrário do que era expectável. O futebol, por vezes, é cruel", observa, tendo em contra o retrato que faz do jogo.