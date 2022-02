Boavista procura frente ao Benfica a "pontinha de sorte" que tem escapado

No jogo das meias-finais da Taça da Liga, a equipa dominou os encarnados, dispôs de oportunidades para seguir em frente, mas acabou por ser eliminada nos penáltis.

Este reencontro, sublinhou Petit, "será diferente", até porque "o Nélson [Veríssimo] mudou um pouco as dinâmicas", mas a abordagem dos axadrezados tem de ser a mesma.

"Vamos lutar pelos três pontos. Temos de fazer o que fizemos na Taça da Liga. Temos de ser uma equipa com entrega, com alma, com qualidade, com intensidade. Se estivermos presentes, vamos disputar o jogo pelo jogo", previu.

Petit alertou ainda para a necessidade de respeitar o Benfica, independentemente do momento que atravessa: "Nunca podemos olhar [como Benfica mais frágil]. Sabemos o que podemos aproveitar do Benfica, do que observámos, mas o foco é no que podemos fazer".