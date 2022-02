João Teixeira volta a ser eleito melhor médio do mês na II Liga

João Teixeira foi eleito o melhor médio da II Liga no mês de janeiro. O jogador do Chaves repete a eleição de dezembro, desta feita com 27.78% dos votos dos treinador principais da competição.

No período em causa, Teixeira fez dois jogos, marcou um golo e fez uma assistência. O segundo jogador mais votado foi Diogo Pinto, do Estrela da Amadora, com 22,84% das preferências, e o terceiro foi Guga, com 6,79% dos votos.

João Teixeira é o segundo jogador do Chaves distinguido pela Liga, depois de Alexsandro ter sido eleito o melhor defesa do mês de janeiro. Distinções de que não é dissociável o facto de a equipa estar em grande momento de forma.

Os transmontanos estão em recuperação na tabela e não perdem há 10 jornadas.