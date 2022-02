Carvalhal lembra que Sheriff venceu Real Madrid e Shakhtar

O treinador do Sp. Braga acredita na passagem da sua equipa à próxima fase da Liga Europa, mas acredita que vai ser uma eliminatória difícil contra o Sheriff.

A equipa moldava esteve parada nos últimos dois meses, mas Carlos Carvalhal desvaloriza: "Só depois da bola rolar saberemos, temos de fazer o nosso papel. Ser uma equipa com ambição, organizada e sempre de olhos na baliza contrária. O grande objetivo é vencer, é uma equipa que fez 7 pontos na Liga dos Campeões, o efeito surpresa já desapareceu e agora existe é um respeito máximo pelo Sheriff. Não joga desde dezembro, mas estamos preparadíssimos e com muita vontade de vencer".

O técnico arsenalista não tem dúvidas: “a intenção foi vencer. Teremos um adversário bom, respeitamos muito e iríamos tentar vencer qualquer rival."

Apesar disso, Carvalhal lembra que o Sheriff “foi ganhar ao Real e venceu o Shakhtar”.

“Não podemos fazer pergunta sobre resolver já a eliminatória, era tirar mérito ao rival que não tem nome, mas mostrou muita competência. O Sheriff pensa em passar com legitimidade, nós acreditamos muito na nossa equipa e nos jogadores e na qualidade do nosso jogo. O que acreditamos é que a eliminatória vai ser decidida em Braga. Queremos, se possível, ir com vantagem para Braga, é um duelo de 180 minutos, no mínimo."

A partida está marcada para quinta-feira, a partir das 17h45, e vai ter relato em rr.sapo.pt.