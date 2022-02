Bernardo Silva: "Final do jogo do Dragão foi uma vergonha"

Bernardo Silva lamenta e condena tudo o que aconteceu após o final do clássico, entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, na sexta-feira.

O internacional português assistiu ao jogo ao lado de companheiros de equipa e define o que se passou como "uma vergonha".

"O final do jogo foi mais uma vergonha para o nosso futebol. Falta de organização no estádio, falta de segurança. Fora clubismos, não interessa se é no Dragão, na Luz ou em Alvalade, é uma pena o que às vezes acontece nos nossos jogos", lamenta Bernardo Silva, em declarações à CNN Portugal.

O jogador do Manchester City apela a uma intervenção urgente, no sentido de educar todos os que têm relação com o futebol em Portugal.