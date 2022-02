Polémica no clássico. Dragão pode ser interditado, Tabata suspenso por meses e justiça civil envolvida

Os castigos para os dois clubes começam a ser o tema central no rescaldo do polémico clássico entre Porto e Sporting, na última sexta-feira, com agressões entre jogadores e acusações entre dirigentes.

Os dragões podem ver o seu estádio ser interditado. O árbitro João Pinheiro terá incluído no relatório do jogo, entre outros incidentes, o de uma bala arremessada para o relvado, para além da confusão entre jogadores, e agressão de apanha-bolas e elementos da publicidade a jogadores do Sporting.

O processo pode demorar algum tempo, adverte o jurista Diogo Soares Loureiro, especialista em direito do desporto, que em declarações a Bola Branca admite como possível uma interdição do estádio do FC Porto...



"A questão da interdição pode e virá à discussão. Temos vários comportamentos imputados e comparticipação de elementos que não são jogadores e com intervenção direta no terreno de jogo. O Conselho de Disciplina poderá trazer para cima da mesa a interdição do estádio", reconhece.

As imagens televisivas de diferentes canais serão tidas em conta, para além dos relatórios entregues ao Conselho de Disciplina: "As imagens, neste caso, serão tidas em conta, assim como os relatórios do árbitro, delegado da liga e das forças policiais. O que vem no relatório do árbitro, existe uma presunção de veracidade e que o que vem lá é totalmente verdade. O Conselho de Disciplina analisará tudo com cuidado".