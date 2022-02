Marítimo vence e empurra Arouca para os lugares de descida

O Marítimo venceu no terreno do Arouca, por 0-3, esta segunda-feira, no jogo de encerramento da 22.ª jornada do campeonato.

Os insulares marcaram o primeiro golo logo aos sete minutos, por intermédio de Alipour. Vinte minutos depois, Joel Tagueu desperdiçou uma grande penalidade, no entanto, conseguiu marcar na recarga.

No início da segunda parte, ao minuto 51, o Marítimo ficou a jogar com menos um, fruto da expulsão de Henrique, que viu o segundo amarelo.

Ainda assim, os leões da Madeira conseguiram aumentar a contagem. O golo foi da autoria de Alipour, que assinou o bis aos 80 minutos.

Com este resultado, o Marítimo sobe ao oitavo lugar, com 28 pontos, a nove do Gil Vicente, que ocupa a quinta posição, que dá acesso às competições europeias. O Arouca cai para 17.º, com 18 pontos. Está a dois pontos do Famalicão, primeira equipa acima da linha de água.