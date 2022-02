Famalicão goleia Moreirense e deixa zona de despromoção

O Famalicão goleou o Moreirense, por 5-0, em partida da jornada 22 da I Liga e está agora acima da linha de água.

É a maior goleada do clube no principal campeonato do futebol português depois de um 6-1 em 1946/47.

Os golos foram apontados por Pepê Rodrigues, de grande penalidade, Banza, Adrian Marin, João Carlos Teixeira e Dolcek, que se estreou e logo com um tento.

Os primeiros três golos foram apontados, de rajada, entre os 25 e os 35 minutos e resolveram a partida.

Na classificação, o Famalicão subiu ao 15.º lugar, com 20 pontos, mais um do que o Moreirense, que caiu para o 16.º.

Veja o resumo da partida: