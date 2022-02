Estoril derrota Tondela e regressa aos triunfos

Um golo solitário de Arthur nos últimos minutos permitiu ao Estoril ganhar na receção ao Tondela, em jogo da 22.ª jornada, e interromper uma série de sete encontros sem vencer na I Liga.

No Estádio António Coimbra da Mota, os canarinhos marcaram ao minuto 86.

Os estorilistas são sétimos classificados, com 30 pontos, os mesmos do Vitória Guimarães, que visita o lanterna-vermelha Belenenses SAD no domingo.

O Tondela somou a segunda derrota consecutiva e é 14.º do campeonato, com 20 pontos.

Veja o resumo da partida: