Belenenses SAD derrota V. Guimarães

A Belenenses SAD conquistou a terceira vitória da época, ao impor-se por 1-0 na receção ao Vitória Guimarães, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.

Perante o sexto classificado do campeonato, os azuis surpreenderam, com Safira, aos 50 minutos, a garantir os três pontos para a formação da casa, no jogo disputado no Estádio do Jamor.

A Belenenses SAD regressou aos triunfos, após cinco jogos sem vencer, permanecendo ainda assim no último lugar da I Liga, com 15 pontos.

Já o Vitória Guimarães, que vinha de um triunfo no dérbi minhoto com o Sp. Braga, somou a sexta derrota como visitante, e continua com 30, perdendo terreno na luta pelos lugares europeus.

Veja o resumo da partida: