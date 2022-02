VAR Bola Branca: Nota 3 para João Pinheiro no FC Porto-Sporting

O VAR Bola Branca Paulo Pereira deu nota 3 no clássico entre FC Porto e Sporting, que se disputou esta sexta-feira no Estádio do Dragão.

Paulo Pereira considera que o jogo foi complicado para o ábitro e que os jogadores não lhe faciltaram a vida.

Em relação ao encontro, Paulo Pereira refere que logo no primeiro minuto, o cartão amarelo a Matheus Reis é bem exibido. "Ele quis marcar presença, saltou com o cotovelo na frente, atingiu. Nada a dizer", afirma Paulo Pereira.

Aos 30 minutos, segundo o VAR Bola Branca, diz que Paulinho "começou a abrir as hostilidades de mau comportamento quando simulou de forma grosseira uma pretensa falta de Mbemba. Nada se passou."



Em relação ao amarelo a Pepe, Paulo Pereira diz que "é um facto que deu um 'chega para lá' no peito de Matheus Reis, que ficou muito queixoso da cara". "Não foi na cara que foi atingido, nem pouco mais ou menos". Por isso, considera que foi um "cartão amarelo bem exibido."



No final da primeira parte, a avaliação era de "jogo muito difícil de gerir para João Pinheiro".



Em relação ao lance que marcou a partida, a explusão de Coates, Paulo Pereira diz que "o segundo amarelo é bem exibido", "agarrou o braço de Evanilson". "Teria mesmo de ser exibido o cartão amarelo", remata.



Em relação ao golo de Taremi, Feddal ficou caído, "mas o golo foi perfeitamente legal."



Em relação ao lance que gerou toda a confusão do final do jogo, aos 99 minutos, "Pepe queixa-se de um possível contacto do pé de Palhinha na área do Sporting". "Não parece nada ter acontecido", remata.



Paulo Pereira conclui dizendo que "nunca tinha visto um treinador adjunto dentro do terreno de jogo junto de uma das balizas a dar instruções, ser expulso e ficar lá. Nem no futebol amador. Muito mau exemplo."