Nota 4 para Hélder Malheiro. “Villanueva pisou Rafa, penálti, mas sem amarelo”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Hélder Malheiro, árbitro do Benfica – Santa Clara. Árbitro teve “algumas dificuldades disciplinares”, mas acertou em todos os lances capitais.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que na primeira parte os jogadores protestaram muito em vários lances, sem razão aparente para tal.

Paulo Pereira dá exemplos: “Ricardinho manifestou desacordo de forma demasiado evidente, Otamendi com protesto veemente, Rafa tem também reação com protestos”.

No entanto, faltou cartão amarelo a Mansur, que fez duas faltas consecutivas.

Por outro lado, o golo do Santa Clara “é bem validado pelo VAR depois de má decisão inicial do árbitro assistente”. Jogador insular está em jogo por 14 centímetros.

Certo é que “não há penálti” de Weigl, que tem o braço completamente encostado ao corpo”.

Na segunda parte, Hélder Malheiro manteve-se seguro, também beneficiando do facto de os jogadores terem acalmado.

“Acertou no penálti a favor do Benfica. Villanueva pisou Rafa, mas não havia necessidade do amarelo porque “não pode haver dupla penalização”.

Resumindo, nota 4 para Hélder Malheiro.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Santa Clara por 2-1.