Mário Silva lamenta não ter saído com pontos do Estádio da Luz

Mário Silva lamenta que, pela forma como o Santa Clara se bateu, a sua equipa não tenha saído do Estádio da Luz, este sábado, com pontos.

Os açorianos estiveram na frente do marcador, graças ao golo de Mohebi, na primeira parte, mas o Benfica deu a volta no segundo tempo, com dois golos de Darwin num curto espaço de tempo e venceu por 2-1.

"O jogo decidiu-se em cinco minutos. Os golos abalaram-nos um poucos, mas ainda conseguimos reagir. Saio feliz e satisfeito com os jogadores. Não conseguindo ganhar, o segundo objetivo era conseguir pontos, mas nada apontar aos meus jogadores. Conseguimos fazer golo na primeira parte e o Benfica não teve remates enquadrados. Na segunda parte, infelizmente não conseguimos segurar a vitória, nem sair com pontos", lamenta, em declarações à Benfica TV.