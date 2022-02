Mafra volta a vencer em casa, seis meses depois

Pedro Lucas e Francis Cann abriram o marcador, mas, de penálti, Danny Loader ainda reduziu na primeira parte. No segundo tempo, já com mais um elemento, depois da expulsão de Vasco Sousa, o Mafra fez o terceiro, por Dieguinho. Diogo Ressurreição, nos descontos, marcou o segundo do FC Porto.

Com este resultado, o Mafra passa a somar 29 pontos, no 9.º lugar, e fica a dois do Porto B, que está no 7.º posto. Com o objetivo de garantir a permanência na II Liga, a equipa mafrense tem ainda a meia-final da Taça de Portugal para disputar, a duas mãos, diante do Tondela.