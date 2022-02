Braga goleia Benfica e segue em frente na Taça de Portugal

O Sporting de Braga goleou o Benfica, este sábado, por 4-0, no Estádio 1.º de Maio e segue em frente na Taça de Portugal. As minhotas dominaram o jogo diante das líderes do campeonato nacional e ao intervalo já venciam por 2-0.

Ana Seiça, na própria baliza, Carolina Mendes e Andreia Norton, por duas vezes, anotaram os golos da partida dos oitavos de final da Taça.

A guarda-redes do Braga, Patrícia Morais, também esteve em bom plano. Este jogo foi a reedição da última final da Taça de Portugal, em 2019/20, e o Sporting de Braga mantém o rumo na defesa do título conquistado. A competição não chegou ao fim na temporada passada, devido à pandemia de Covid-19.

A equipa do Benfica, que está bem lançada para conquistar o título de campeã nacional, fica pelo caminho na competição que venceu, pela última vez, em 2018/19.