Boavista e Portimonense empatam e prolongam jejum de vitórias

Terminou empatado a um o jogo entre Portimonense e Boavista, no Algarve, com as duas equipas a prolongarem a série de jogos sem vitórias.

Ricardo Matos, contratado ao Olhanense no mercado de janeiro, estreou-se a marcar pelo Portimonense e inaugurou o marcador, aos 18 minutos, depois de intervenção do VAR. O Boavista respondeu pelo seu melhor marcador, Petar Musa, aos 41 minutos.

Apesar das tentativas das duas equipas, o marcador não mais se alterou. A partir dos 77 minutos, no entanto, o Boavista jogou com menos um, em consequência da expulsão de Jackson Porozo.

O Portimonense passa a somar 27 pontos, continua a meio da tabela classificativa, mas não vence há 10 jogos. O Boavista mantém-se seis pontos atrás dos algarvios, com mais três pontos e menos um jogo que o Arouca, que está em posição de "play-off" de manutenção.

A equipa de Petit não venceu há oito jogos, mas neste período conquistou sete empates.

Veja o resumo do jogo