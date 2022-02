Avançado Milson deixa Marítimo e ruma aos russos do Nizhny Novgorod

O Marítimo e os russos Nizhny Novgorod chegaram a acordo para a transferência de Milson, confirmou, este sábado, à agência Lusa o avançado angolano, que deixa o emblema da I Liga de futebol ao fim de quase quatro temporadas.

O extremo de 22 anos foi transferido para a equipa russa, que ascendeu na presente temporada ao patamar mais alto do futebol do país, encontrando-se na 13.ª posição do campeonato, depois de disputadas 18 jornadas.

O jogador, que chegou à Madeira em 2019 para integrar as formações secundárias (equipa B e sub-23), estreou-se na I Liga em 10 de junho de 2020, na derrota tangencial (1-0) no Dragão, pelas mãos do técnico José Gomes, participando em 2019/20 em seis partidas no campeonato.

Milson foi mais utilizado na I Liga 2020/2021, contabilizando 23 jogos e um golo, enquanto na presente temporada apenas disputou um encontro no campeonato e outro na Taça da Liga, atuado com mais regularidade pela equipa B, onde disputou um total de 15 partidas no Campeonato de Portugal.

A duração do contrato é de dois anos e meio, com mais um de opção, segundo explicou à agência Lusa o jovem avançado, natural de Luanda.