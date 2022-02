"João Pinheiro vai fazer um bom trabalho no clássico"

"Acho que o jogo vai correr bem e ele vai ter a competência para tomar as melhores decisões no decorrer do jogo. O João Pinheiro está a evoluir, ele tem como objetivo ingressar no Grupo A da UEFA, que é um patamar de excelência. Ele continua a trabalhar todos os dias para atingir esse objetivo. E naturalmente encontra-se preparado para estes grandes jogos, e vai fazer um excelente trabalho", assegura, em entrevista à Renascença .

Cunha Antunes está convicto de que João Pinheiro estará à altura do clássico entre FC Porto e Sporting, esta noite. O presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga sustenta que o árbitro da sua associação "já ocupa um patamar de excelência".

João Pinheiro foi o melhor árbitro da época passada, tem estado em bom plano e Cunha Antunes já vê nele o sucessor de Artur Soares Dias, como o melhor árbitro português.

"Esse objetivo está ao alcance dele, porque neste momento na arbitragem portuguesa ele ocupa um lugar de excelência, e tal como o Artur Soares Dias é um excelente valor da arbitragem em Portugal", conclui.

João Pinheiro, de 34 anos, vai apitar o 25.º jogo da temporada. É a terceira vez que encontra os dois clubes, esta época. Esteve no empate do FC Porto na Madeira, com o Marítimo, e no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal com o Vizela, que os dragões venceram, por 1-3.