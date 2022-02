FC Porto-Sporting: Sérgio Conceição e Rúben Amorim combatem os seus fantasmas

Nos empates contabilizados, há vários jogos a eliminar decididos nas grandes penalidades e que apenas pioram o registo do atual treinador do Porto. Contanto as partidas desempatadas por penáltis, Sérgio perdeu dez vezes com o Sporting.

O FC Porto-Sporting desta noite, no Estádio do Dragão, terá importância nas contas do título e também nas carreiras dos treinadores Sérgio Conceição e Rúben Amorim, que procuram quebrar registos negativos contra o adversário.

O visitante Rúben Amorim procura também um registo inédito: o FC Porto é a única equipa do campeonato que o treinador não bateu enquanto treinador do Sporting.



Um dos primeiros jogos de Rúben Amorim na I Liga foi uma surpreendente vitória com o Sporting de Braga no Estádio do Dragão, por 2-1, ainda na temporada 2019/20, mas o técnico não conseguiu repetir o feito no campeonato desde então.

Ainda assim, Amorim já venceu o Porto uma vez enquanto treinador do Sporting, na meia-final da Taça da Liga, em 2020/21.

No campeonato, o Porto venceu o primeiro duelo, o jogo do título da época 2019/20, seguido de três empates. Na primeira volta em Alvalade, o jogo terminou empatado a um, com golos de Nuno Santos e Luis Díaz.

O jogo é "obrigatório vencer" para Rúben Amorim, o que significa que o técnico terá de fazer o que, em jogos do campeonato, só conseguiu ao serviço do Sporting de Braga.

O Porto lidera o campeonato com seis pontos de vantagem em relação ao Sporting. O duelo no Estádio do Dragão, importante para as contas do título, arranca às 20h15 desta sexta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.