Se for ver o Estoril, tem direito a cerveja e tremoços

Depois de Francisco Geraldes ter sido atingido por um saco de tremoços durante a partida contra o Marítimo, o Estoril aproveitou o incidente para promover uma campanha de apoio para o próximo jogo em casa.

O jogador começou por “lamentar”, na rede social Instagram, que os tremoços não tenham vindo acompanhados por uma cerveja.

Ora, os canarinhos aproveitaram a ideia do seu médio e, para o jogo em casa com o Tondela, no sábado, o clube preparou aquilo a que chamou “Pack Geraldes”: os adeptos recebem uma mini, um saco de tremoços e o bilhete para o jogo, tudo por cinco euros.