Pedro Xavier garante total legalidade das eleições do Vitória

Para as eleições no Vitória Sport Clube são três as candidaturas validadas após a reunião realizada a meio desta semana: a lista A, liderada por António Miguel Cardoso (que em 2019 obteve mais de 30% dos votos), a lista B encabeçada por Alex Costa (antigo jogador da equipa principal e ex-treinador dos juniores e equipa B) e a lista C, do atual presidente Miguel Pinto Lisboa.

O incidente, como se constata, ainda dará que falar, mas o responsável pela organização do ato eleitoral assegura ao universo vitoriano que a legalidade do processo eletivo do próximo presidente não está em causa.

“O Conselho de Jurisdição irá analisar toda a situação e, se achar que é necessário, apresentará às instituições judiciais para que possam, eventualmente, avaliar quem poderá ter executado essa situação. Digo-o com toda a clareza: é de todo inaceitável pessoas usarem o nome de outras para tentarem arranjar assinaturas para validar as listas”, declara Pedro Xavier.

Todas as listas superaram o mínimo de 300 assinaturas válidas necessárias e os sócios do Vitória vão a votos, independentemente das conclusões que o Conselho de Jurisdição venha a retirar deste caso que, em última instância, pode chegar à barra dos tribunais.

Esvaziada, ainda que parcialmente, a controvérsia gerada pelas assinaturas suspeitas e retiradas pela candidatura de Pinto Lisboa, o responsável pela condução do processo eleitoral diz confiar que o "virar de página" assumido pelos três candidatos será efetivo a partir de hoje e até ao dia das eleições.

“Espero que sim. Fomos claros em relação a essa matéria. Vi hoje as declarações de todas as listas, a situação está ultrapassada e agora o importante é que o conteúdo das propostas de cada lista seja apresentado com clareza, com respeito pelos sócios do Vitória, para que no dia 5 de março decidam quem entendem ser o melhor para governar o futuro do clube”.

Paixão sim, mas dentro da lei. O muito que há para fazer é tarefa de todos

O Vitória Sport Clube é conhecido pelo fervor dos seus adeptos. Basta olhar para a turba que se move pela cidade de Guimarães e exalta nas bancadas do Estádio Afonso Henriques em dia de jogo – esteja a equipa bem ou mal classificada – ou para o elevado número de apoiantes que o emblema do Fundador arrasta até aos campos de batalha com os adversários.

Em boa verdade, associado a esta dedicação, há registo de episódios menos dignos da grandeza do clube que, espera Pedro Xavier, não aconteçam durante a campanha que agora se inicia e que conduzirá à escolha do próximo presidente, no dia 5 de março.

“O Vitória é, sem qualquer dúvida, um clube de paixões, pelo qual os sócios têm um amor exacerbado e por vezes acontecem excessos que ficam à margem da lei”, reconhece.

Pedro Xavier pede aos sócios que “participem massivamente como sempre têm feito” e aos responsáveis por cada uma das listas que “divulguem o seu programa, que o apresentem com clareza e digam que soluções têm para o clube, mas que o façam com respeito e elevação” porque, apela em jeito de conclusão “seja qual for o candidato que venha a ganhar as eleições, tem pela frente um trabalho árduo e precisa de todos”.