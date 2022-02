Licá reforça Belenenses SAD

A Belenenses SAD, lanterna vermelha na I Liga, continua a tentar reforçar o plantel. Também já tinha assinado o avançado Baraye.

Mais difícil está a situação dos potenciais reforços José Aja e Kelvin.

Apesar de o central uruguaio e de o extremo brasileiro estarem sem clube desde o final de 2021, o regulamento da Liga só permite que sejam inscritos jogadores desempregados desde o final de agosto.

As regras da FIFA, em relação a transferências de jogadores livres nesta fase da época, divergem dos regulamentos da Liga e permitem a contratação de atletas desempregados, desde que estes tenham acabado contrato no final do ano civil. Foi com base nessas regras que a SAD do Belenenses avançou para a contratação destes dois jogadores e agora o departamento jurídico da SAD do Jamor está a analisar o caso.