Detido suspeito de se fazer passar por jogador para obter favores sexuais

A Polícia Judiciária (PJ) informou, esta quinta-feira, ter detido um indivíduo de 29 anos por suspeitas de crimes de violação, extorsão, pornografia de menores e "outros de natureza informática".

De acordo com o comunicado da PJ, o suspeito far-se-ia passar, através das redes sociais, por jogador de futebol e por empresário desportivo. Terá aliciado "inúmeras jovens e até menores de idade com o propósito de obter gratificação sexual, vindo ainda em alguns casos a extorquir-lhes também dinheiro".

Ainda segundo a PJ, o indivíduo usaria o facto de possuir fotografias das potenciais vítimas, em situações comprometedoras e de índole sexual, para chantageá-las e obter ainda mais conteúdos de igual natureza.

"Na posse de tais conteúdos, exercia chantagem até à exaustão, tendo levado algumas das vítimas, aterrorizadas com as consequências da eventual divulgação dos conteúdos, a cederem a manter relações sexuais com o arguido", lê-se.

O indivíduo também é suspeito de obrigar as vítimas a dar-lhe os acessos às suas redes sociais, de forma a chegar a mais jovens.

Os crimes em causa aconteciam, alegadamente, há, pelo menos, cinco anos, no norte e centro do país. O detido é pescador e tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. Será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.