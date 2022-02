"Clássico pode mexer com o nosso jogo frente ao Benfica", reconhece Mário Silva

Mário Silva, treinador do Santa Clara, reconhece que o clássico de sexta-feira entre FC Porto e Sporting poderá "mexer" com o Benfica, próximo adversário dos açorianos, na Luz. Ainda assim, o objetivo do Santa Clara é levar os três pontos.

"Sabemos que o clássico poderá mexer com este jogo, mas nós também queremos ganhar. Os momentos valem o que valem, cada jogo tem a sua história, mas acredito e sei que vamos encarar esta partida com ambição de deixar uma boa imagem enquanto coletivo", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Esta época, o Santa Clara já venceu o Sporting, no campeonato, e FC Porto, na Taça da Liga. Fazer o "bingo" de vitórias frente aos grandes é o objetivo, mas Mário Silva reconhece a dificuldade da tarefa.

"Sabemos que será um jogo com um grau de dificuldade elevado, como de resto têm sido todos neste campeonato. Espero uma partida competitiva e equilibrada, na qual tudo iremos fazer para conseguir um resultado positivo", atira.

Lincoln e Cryzan foram expulsos no último jogo dos açorianos, mas o treinador não pensa nas baixas: "Temos outras soluções. Felizmente temos um plantel capaz de dar uma boa resposta e a ausência de uns poderá ser uma oportunidade para outros. Olhamos para este jogo sem olhar para o passado. O que conta é o presente e o presente é o jogo com o Benfica", termina.

O Benfica, terceiro classificado do campeonato com 47 pontos, recebe o Santa Clara, 10º com 24 pontos, no sábado, no Estádio da Luz, às 18h00, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.