João Pinheiro no clássico FC Porto – Sporting

O árbitro João Pinheiro está nomeado pelo Conselho de Arbitragem para o clássico entre FC Porto e Sporting, da próxima sexta-feira.

O juiz de Braga, de 34 anos, vai ser auxiliado por Tiago Costa e Luciano Maia. Já no VAR estará Luís Godinho.

Este vai ser o terceiro jogo do FC Porto arbitrado por João Pinheiro esta época depois de Marítimo (1-1) e Vizela (3-1), este para a Taça de Portugal. Já em relação ao Sporting, esteve no 2-1 ao Sp. Braga, na Supertaça, e no 1-0 ao Marítimo, para a Liga.

Paulo Pereira, comentador de arbitragem da Renascença, vê “com naturalidade esta nomeação”.

“O juiz de Braga tem feito uma carreira muito interessante e esta época tem estado a muito bom nível. Apesar de ter apenas 34 anos tem-se evidenciado em relação aos restantes colegas do futebol profissional. Com um estilo dialogante e mão firme quando é necessário, tem granjeado simpatia junto das equipas e dos jogadores, precisamente por ser um árbitro dialogante e ter o cuidado de estabelecer uma relação próxima com os intervenientes”, referiu o VAR Bola Branca.

O especialista de arbitragem da Renascença lembra que João Pinheiro “terá o apoio de Luís Godinho no VAR, um árbitro experiente e que poderia fazer parte do lote dos escolhidos para arbitrar este jogo”.

“Conto com mais uma arbitragem de proximidade e diálogo de João Pinheiro com os intervenientes do jogo e espero que seja uma grande atuação que prestigie a arbitragem portuguesa”.

A partida do Dragão, para a jornada 22 da I Liga, está marcada para sexta-feira.



[atualizado às 20h00 com opinião do VAR Bola Branca]