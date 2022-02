Fernando Nélson desvaloriza as possíveis baixas para o clássico

Se Pedro Gonçalves não recuperar a tempo é uma baixa importante, mas os leões têm boas alternativas no plantel, considera Fernando Nélson antigo defesa, que representou FC Porto e Sporting.

"O Pedro Gonçalves é uma baixa importante, mas o Sporting reforçou-se no mercado de inverno com dois jogadores para acrescentar valor à competitividade que já havia no plantel do Sporting, por isso, independentemente se o Pedro Gonçalves estará disponível ou não, o Sporting tem elementos à altura para o substituir", entende o ex-jogador à Renascença.

Sobre Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, que já evoluiu para treino condicionado, Nélson sublinha que Marchesin tem qualidade mas Diogo Costa tem as rotinas de quem jogou sempre desde o início do campeonato.



"Tendo em conta que foi o guarda-redes que jogou sempre nesta época, seria importante para o FC Porto jogar o Diogo Costa, no entanto Marchesin pode fazer o mesmo trabalho ao seu melhor nível, acredito que os responsáveis do FC porto não estejam preocupados com a situação de Diogo Costa", afirma.

Nesta entrevista a Bola Branca, e em jeito de antevisão do clássico, Fernando Nélson não acredita num clássico de grande qualidade em termos exibicionais pelo caráter decisivo nas contas do título.



"Vai ser um jogo muito disputado tanto emocionalmente como fisicamente e vai haver muita luta. Poderá eventualmente em termos exibicionais não ser um jogo bem jogado, porque estamos a falar de um encontro que poderá ser decisivo para as contas do título. Por isso, os dois lados vão fazer tudo por tudo para vencer o jogo, e muitas das vezes o objetivo de alcançar o resultado, deixa para trás a parte exibicional", admite.

O FC Porto - Sporting está agendado para as 20h15 desta sexta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.