Salvador e saída de Amorim para o Sporting. "Não tinha condições de continuar em Braga"

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, recorda a saída de Rúben Amorim para o Sporting e assume que o técnico não "tinha condições para continuar" no clube minhoto por ter pedido para sair para Alvalade.

"Tinha o treinador pela frente a pedir para aceitar. Disse que queria ir embora. Foram estas as palavras de Rúben Amorim. Não havia condições para continuar no Braga", disse, em entrevista à CNN, quando confrontado se não poderia ter feito mais força para segurar o técnico.

O presidente dos arsenalistas deu ainda mais detalhes sobre os bastidores da saída de Rúben Amorim para Alvalade.

"Foi tudo muito claro. Houve uma primeira abordagem e que foi liminarmente recusada. Nem houve conversa. Disse que não havia possibilidade de negociação. Três semanas depois disseram que iriam pagar a cláusula. Informei o Rúben Amorim, disse-lhe que queria renovar contrato e contava com ele para um projeto. Ele foi muito correto e disse que estava no projeto de corpo e alma, mas que se o Sporting pagasse, queria ir. Mais nada poderia fazer", atira.

Sobre a saída de Paulinho em janeiro de 2021, Salvador recorda que a transferência foi feita por valores recorde, recorda o rendimento do avançado em Braga e destaca os salários dos jogadores no Sporting.

"O Sporting queria o Paulinho no verão, não o deixamos ir. Ficou meia época sem rendimento. Fez dois golos. Não havia condições para continuar. A transferência foi recorde em Portugal. Em certos momentos, não é possível segurar os jogadores. Sabe quanto é que o Rúben Amorim e o Paulinho ganham no Sporting? É impossível isso no Braga", explica.