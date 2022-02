Polémica nas eleições do Vitória. Miguel Pinto Lisboa recusa acusações de assinaturas falsas

A lista de Miguel Pinto Lisboa, atual presidente e recandidato à liderança do Vitória de Guimarães, nega qualquer ilegalidade na sua lista e recusa assinaturas falsificadas, uma acusação feita por outro dos candidatos, António Miguel Cardoso.

A candidatura "Mais Vitória", de António Miguel Cardoso, tinha revelado "estranheza e repúdio" com "centenas de assinaturas na lista de Miguel Pinto Lisboa que tinham sido falsificadas".

Em resposta, a lista do atual presidente garante que vai fazer uma participação no Ministério Público e rejeita as acusações.

"A lista foi confrontada com suspeitas de irregularidades em algumas assinaturas que constituem para esta lista uma suspeição intolerável e que, em última instância, cria em torno do Vitória Sport Clube um ruído com o qual a candidatura UM VITÓRIA DE TODOS não pode compactuar", pode ler-se.

A candidatura de Miguel Pinto Lisboa garante que "nenhum dos seus elementos ou alguém por eles autorizado promoveu ou aceitou qualquer assinatura que não cumpra escrupulosamente os princípios da legalidade".

Para esclarecer a situação, a lista "dirigiu-se formalmente à Mesa da Assembleia Geral para que esta indague junto das restantes candidaturas se a retirada da lista contribui para a salvaguarda do bom nome do Vitória Sport Clube e da sua Assembleia Geral Eleitoral" e apresentou "uma participação ao Ministério Público para que este apure a eventual prática de qualquer crime de falsificação".