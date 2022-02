Feirense goleia e regressa aos lugares de subida

O Feirense goleou o Farense, esta terça-feira, em Santa Maria da Feira, por 4-1 e subiu aos lugares de subida à I Liga.

Fábio Espinho abriu o marcador para os fogaceiros, aos 18 minutos de jogo, com um livre direto. Ponde igualou para a equipa de Faro ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, depois de uma grande jogada de Bruno Paz na assistência.

O Feirense resolveu o jogo em dois minutos na segunda parte. Espinho, de penálti, bisou aos 49 minutos e Samuel Teles fez o terceiro aos 51 minutos, com um remate colocado de fora da área. Num dos últimos lances do jogo, André Rodrigues fechou a contagem, aos 94.

Com este triunfo, a equipa de Rui Ferreira regressa ao pódio e aos lugares de subida. O Feirense é terceiro, com 39 pontos, a um de Casa Pia e Benfica B. Já o Farense está no 15º posto, com os mesmos 20 pontos.

Outros resultados

Varzim 0-0 Nacional