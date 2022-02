Pako Ayestarán: "Facilitamos nos primeiros golos do Benfica"

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, acredita que a equipa "facilitou" nos primeiros golos do Benfica e acredita que as águias entraram mais fortes do que o habitual face ao mau momento que atravessam.

"Depois destes momentos de críticas, as equipas grandes normalmente reagem e foi o que aconteceu. Também acho que entramos bem, mas custou-nos muito fechar o meio. Encontraram bolas nas costas. Facilitamos nos dois primeiros golos do Benfica. Entrou uma tabela demasiado fácil no primeiro golo e, no segundo, a cobertura ficou muito longe e quem pressionou o Darwin não foi muito agressivo. Depois, o jogo foi muito difícil para nós", começou por dizer, à Sport TV.

O jogo até começou com um golo do Tondela, que foi anulado por fora de jogo. Pako Ayestarán lamenta a posição irregular e explica onde esteve a chave da derrota: "Foi uma pena o nosso golo ser fora de jogo. O Benfica foi superior no meio campo".

O Tondela continua na metade inferior da tabela e o treinador basco espera luta pela manutenção até ao fim.

"Essa é a história do Tondela e estamos preparados. Vamos sofrer até ao final e vai ser duro. Não vão ser três ou quatro, vão ser muitas equipas na luta até ao fim do campeonato. Vamos jogo a jogo e temos de controlar as emoções", termina.