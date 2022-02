Nota 3 para João Pinheiro. "Expulsão incorreta para Neto Borges"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a João Pinheiro pela arbitragem no jogo entre Tondela e Benfica. O comentador da Renascença considera que o árbitro errou na expulsão de Neto Borges, do Tondela.

"O segundo amarelo ao Neto Borges parece-me má decisão. Pisou Darwin, deve der doído, mas estão os dois de pé, a olhar para a bola. Não é, de todo, situação para cartão amarelo, ainda por cima o segundo. O Neto Borges queixou-se e pareceu-me muito exagerado", considera.

Ainda assim, Paulo Pereira considera uma "arbitragem equilibrada" de João Pinheiro, numa segunda parte "simples com o avolumar do resultado".

Aos 94 minutos, Grimaldo pediu penálti, mas foi fora da área. "Há uma queda, fora da área, Bebeto foi mais forte ganhou posição, que caiu. Não me parece ter havido falta".

No primeiro tempo, houve um golo anulado ao Tondela, mas o fora de jogo foi bem tirado ao ataque da equipa da casa: "Aos 19 minutos, VAR anulou um golo evidente a Salvador Agra, apesar das dificuldades das câmaras, que estão muito abertas. Mas era visível que estava adiantado".

O Tondela pediu um penálti por falta sobre Daniel dos Anjos, e Paulo Pereira compreende a decisão da equipa de arbitragem num lance difícil.

"Aos 42 minutos, Lázaro colocou-se "a jeito". Toca no tornozelo do Daniel dos Anjos. Não foi com muita força. O avançado continuou a correr e deu outro passo. Só depois é que se lembrou que poderia ser penálti. Não cai de uma forma natural. Isso terá pesado na decisão do VAR. O toque já tinha acontecido, quando ele caiu", termina.