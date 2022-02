Moreirense goleia e afunda Belenenses SAD

O Moreirense recebeu e venceu a Belenenses SAD, esta segunda-feira, por 3-1, no fecho da jornada 21 do campeonato.

Yan Matheus abriu o marcador para a equipa da casa, logo aos 18 minutos de jogo, assistido por Pedro Amador.

A Belenenses SAD ainda reagiu e empatou por Camara aos 25 minutos de jogo, mas o jogo ficou difícil para a equipa de Franclim Carvalho depois da expulsão de Ndour, que viu vermelho direto aos 40 minutos de jogo.

Amador, de livre, serviu a cabeça de Pablo, que fez o segundo do Moreirense ainda antes do intervalo, aos 43 minutos de jogo.

No segundo tempo, à passagem do minuto 68, André Luís, com um bom remate à entrada da área, fez o terceiro, mas o grande golo da noite estava reservado para o último. Aos 88 minutos, Derik Lacerda selou a vitória do Moreirense com um grande golo de pontapé de bicicleta.

Com este resultado, o Moreirense volta às vitórias e sai da zona de descida, agora no 15º posto, com 19 pontos somados. O resultado tem impacto também para a Belenenses SAD, que está afundada no último lugar da tabela, com 12 pontos, e a sete de distância de um lugar de manutenção direta.