João Pedro é reforço do Bursaspor

O avançado João Pedro rescindiu com o Paços de Ferreira e vai ser reforço do Bursaspor, da segunda divisão turca, confirmou a Renascença.

O ponta de lança de 25 anos está sem espaço nas opções de César Peixoto depois do mercado de janeiro, com as chegadas de N'Dri Koffi e Adrián Butzke, que se juntam a Denilson Jr. na lista de opções para ponta de lança.

João Pedro esteve perto do Kocaelispor, mas foi o Bursaspor que garantiu a contratação. João Pedro esteve uma época e meia no Paços, depois de ter passado pelo Vitória de Guimarães, Trofense e Gil Vicente. Esta temporada, marcou dois golos em 22 utilizações.

O Bursaspor é o 16.° classificado da segunda divisão turca, com 23 pontos somados.